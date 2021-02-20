Предприятия Татарстана за год отгрузили продукции на 2,7 трлн рублей

В Татарстане по итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 96,4% к уровню 2019 года. Отгружено продукции на 2,7 трлн рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Альберт Каримов на годовой коллегии ведомства.

Наибольший вклад обеспечили машиностроение (597,1 млрд рублей, индекс 96,4%), нефтедобыча (532 млрд, индекс 89%), нефтепереработка (532 млрд), нефтехимия (434,3 млрд).

Объем господдержки, оказанной промышленным предприятиям, составил 39 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем в 2019 году, сообщил Каримов.

