Минюст: требование освободить Навального из-под стражи неисполнимо

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко прокомментировал требование Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что это требование невыполнимо.

Глава Минюста назвал решение ЕСПЧ беспрецедентным и привел несколько причин: «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства».

Также он назвал требование суда необоснованным и неправомерным, передает «Интерфакс». Отдельно министр остановился на том, что оно неисполнимо, «поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

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«Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — считает Чуйченко.

Напомним, ЕСПЧ потребовал от правительства России освободить Алексея Навального по правилу 39-му регламента суда. По данным экспертов, суд впервые требует освобождения в рамках обеспечительных мер, а не в окончательном решении. В суде полагают, что в заключении есть реальная опасность для жизни Навального. Адвокаты полагают, что это связано с покушением на оппозиционера.