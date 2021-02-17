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Минюст: требование освободить Навального из-под стражи неисполнимо

18:54, 17.02.2021
Минюст: требование освободить Навального из-под стражи неисполнимо
Фото: knd.ac.gov.ru

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко прокомментировал требование Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что это требование невыполнимо.

Глава Минюста назвал решение ЕСПЧ беспрецедентным и привел несколько причин: «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства».

Также он назвал требование суда необоснованным и неправомерным, передает «Интерфакс». Отдельно министр остановился на том, что оно неисполнимо, «поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Фото: pixabay.com

«Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — считает Чуйченко.

Напомним, ЕСПЧ потребовал от правительства России освободить Алексея Навального по правилу 39-му регламента суда. По данным экспертов, суд впервые требует освобождения в рамках обеспечительных мер, а не в окончательном решении. В суде полагают, что в заключении есть реальная опасность для жизни Навального. Адвокаты полагают, что это связано с покушением на оппозиционера.

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