ЕСПЧ потребовал освободить Навального
Накануне, 16 января Палата из семи судей Европейского суда по правам человека приняла решение обратиться к правительству РФ с требованием освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.
Решение суда было опубликовано на сайте политика.
Адвокат Навального Ольга Михайлова утверждает, что такое решение было принято судом впервые и российское правительство должно его исполнить, передает «Интерфакс».
Еще накануне в Минюсте РФ уже комментировали возможность такого решения ЕСПЧ. Там заявили, что освобождать оппозиционера никто не будет, а подобные заявления ЕСПЧ можно расценивать как вмешательство в работу судебной системы суверенного государства.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым