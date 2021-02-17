ЕСПЧ потребовал освободить Навального

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне, 16 января Палата из семи судей Европейского суда по правам человека приняла решение обратиться к правительству РФ с требованием освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.

Решение суда было опубликовано на сайте политика.

Адвокат Навального Ольга Михайлова утверждает, что такое решение было принято судом впервые и российское правительство должно его исполнить, передает «Интерфакс».

Еще накануне в Минюсте РФ уже комментировали возможность такого решения ЕСПЧ. Там заявили, что освобождать оппозиционера никто не будет, а подобные заявления ЕСПЧ можно расценивать как вмешательство в работу судебной системы суверенного государства.