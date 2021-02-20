На этиленник «Нижнекамскнефтехима» доставлено оборудование из Шанхая

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На новый комплекс ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» доставлена очередная партия оборудования. В этот раз на строительную площадку привезли шелторы, в которых установлены сверхточные аналитические системы. Оборудование выпускает мировой лидер в производстве аналитических систем. Прежде чем попасть в Нижнекамск, важный груз проделал большой путь. Сначала водным транспортом шелторы были доставлены из Шанхая (Китай) в Санкт-Петербург, а затем на автомобилях — в Татарстан.

Всего на новом производстве «Нижнекамскнефтехима» планируется установить 6 шелторов. Каждый из них представляет собой модульное здание, в котором размещены аналитические системы. Согласно проектному решению, на ЭП-600 предусмотрено порядка 175 аналитических систем.

Шелторы обеспечивают бесперебойную работу аналитических систем в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Оборудование предназначено для измерения содержания органических и неорганических веществ в различных газовых и жидкостных средах с целью правильного ведения технологического процесса и контроля за получением качественной продукции.

Также в данных шелторах размещены системы CEMS, которые будут контролировать в автоматическом режиме все возможные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с технологических установок завода.

Монтаж шелторов планируют начать летом этого года.