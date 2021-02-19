Немецкий физик заявил, что коронавирус создали в китайской лаборатории

Немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что СOVID-19 распространился по всему миру в результате утечки инфекции из китайской лаборатории. К такому выводу он пришел, проведя собственное расследование.

В своей версии происхождения коронавируса ученый уверен на 99,9%, пишет RT.

В Гамбургском университете обратили внимание, что в исследовании Визендангера не предоставлены «высоконаучные доказательства» его теории. Однако эксперты отметили, что работа физика стимулирует «широкую дискуссию», используя весомые аргументы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что миссия международных экспертов, работавших в Китае под координацией организации, выдвинула четыре версии появления COVID-19. Она отметила, что самый маловероятный вариант — это то, что была утечка из лаборатории.



Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые затем попали на ферму животных.

Татьяна Демина