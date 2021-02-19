Правительство может расширить налог на дополнительный доход ради поддержки нефтедобычи

В правительстве России прорабатывают возможность расширения налога на дополнительный доход (НДД) для повышения добычи на высоковыработанных месторождениях и месторождениях вязкой и сверхвязкой нефти. Об этом сообщается в авторской колонке вице-премьера Александра Новака для журнала «Энергетическая политика».

Фото: realnoevremya.ru

Новак отметил, что в прошлом году налоговое законодательство претерпело изменения в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. В частности, были отменены льготы НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, изменен порядок применения НДД.

Сейчас правительство прорабатывает ряд механизмов для поддержки отрасли, в частности расширение периметра применения НДД.



«Меры государственной поддержки и налогового стимулирования позволят обеспечить стабильность ресурсного потенциала нашей страны, чтобы при необходимости удовлетворить растущий спрос на нефть в рекордно короткие сроки», — добавил Новак.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова направили президенту России Владимиру Путину письмо с перечнем мер стимулирования добычи нерентабельных запасов нефти. Они предлагают ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов.



Ольга Плешкова