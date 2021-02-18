Главы Татарстана и ХМАО попросили Путина ввести налоговые режимы для нерентабельных запасов нефти

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова направили президенту России Владимиру Путину письмо с перечнем мер стимулирования добычи нерентабельных запасов нефти. Они предлагают ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов, пишет «Коммерсант».

Главы регионов просят выделить выработанные месторождения в отдельную группу по НДД с возможностью учитывать при его расчете затраты на развитие смежных бизнесов — нефтепереработки, нефтехимии. С 2022 года они просят выделить в отдельную группу и месторождения сверхвязкой нефти с пониженным НДПИ, а для нерентабельных запасов — уменьшить ставку НДПИ на 1015% и отменить повышающий коэффициент в размере 428 рублей за тонну.

Фото: tatarstan.ru

Поводом для письма стало крупнейшее за последнее годы повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающую отрасль за счет отмены льгот для добычи сверхвязкой нефти и для выработанных месторождений, а также пересмотр параметров налога на дополнительный доход (НДД). В результате бюджет в 2021—2025 годах изымет из отрасли 650 млрд рублей. В результате в плохом положении окажутся «Татнефть» и ЛУКОЙЛ, так как имеют значительный портфель зрелых активов и добывают сверхвязкую нефть. В Татарстане в проекты сверхвысоковязкой нефти уже вложено 110 млрд рублей.

Путин уже поручил рассмотреть эти предложения. Их обсудят сегодня, 18 февраля, на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Вчера Минниханов ответил на вопрос о том, как будет республика развиваться после того, как в ней закончится нефть. «С нами ничего не случится», — заявил он. Президент Татарстана обратил внимание, что запасы нефти в Татарстане составляют примерно 1 млрд тонн, а высоковязкой битумной нефти — приблизительно 7 млрд тонн.