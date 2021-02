Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв Циципаса

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира Australian Open.

Россиянин добыл победу за 2 часа и 9 минут на корте со счетом 6:4, 6:2, 7:5. За матч Медведев совершил 17 эйсов и допустил 21 невынужденную ошибку. Это первый выход в финал Australian Open в карьере Даниила.

В финальном матче Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, обыгравшим в полуфинале Аслана Карацева из России.

