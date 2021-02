Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:3, 6:4, 6:2) в полуфинале турнира Australian Open в Мельбурне.

Встреча продлилась 1 час 53 минуты, за это время серб выиграл все три сета у россиянина. Карацев за матч совершил 30 невынужденных ошибок и 6 раз подал на вылет. У его соперника — 17 эйсов и всего 14 неточностей.

A powerful performance from start to finish for @DjokerNole #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/XEQy28dbUX