Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:3, 6:4, 6:2) в полуфинале турнира Australian Open в Мельбурне.

Встреча продлилась 1 час 53 минуты, за это время серб выиграл все три сета у россиянина. Карацев за матч совершил 30 невынужденных ошибок и 6 раз подал на вылет. У его соперника — 17 эйсов и всего 14 неточностей.

Действующий чемпион турнира Джокович в финале встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который пройдет в пятницу.

27-летний Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвертьфинале болгарина Григора Димитрова.