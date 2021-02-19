«Норникель» согласился выплатить 146 млрд рублей после аварии в Норильске

«Норникель» возместит ущерб, нанесённый окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Компания выплатит 146,2 млрд рублей, деньги пойдут федеральный бюджет заявил вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров. Об этом пишет ТАСС,

Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев уточнил, возмещение ущерба будет проходить за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Глава компании Владимир Потанин отметил, что решение суда стало уроком для «Норникеля».

Напомним, в результате разлива топлива 29 мая 2020 года был введен режим ЧС федерального масштаба. Президент России Владимир Путин возмутился, что два дня ЧП скрывали. Тогда Потанин пообещал ликвидировать последствия за счет компании и оценил траты в 10 млрд рублей.

