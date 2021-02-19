Опрос: 13% татарстанцев заявили, что их дети не посещают детсады

Большинство соискателей Татарстана с детьми дошкольного возраста (84%) отдали их в государственный детский сад. У 13% дети не посещают детский сад вообще. А еще 3% отдали ребенка в частный детский сад, причем больше всего таких среди соискателей из топ-менеджмента и сферы маркетинга. Об этом сообщили в службе исследований hh.ru.

Большинство соискателей Татарстана собирают детей из детсада сами. К помощи бабушек и дедушек детей прибегает 21% респондентов с детьми дошкольного возраста.

Подавляющее большинство опрошенных респондентов с детьми, посещающими детские сады, устраивает график работы учреждений (82%). Выше всего доля недовольных графиком работы детского сада среди представителей банковской сферы и сферы закупок.

В начале февраля ГИСУ Татарстана начало поиск подрядчиков на строительство детсадов в Казани и Набережных Челнах на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Все эти учреждения появятся в крупных жилых массивах на периферии городов, которые часто испытывают нехватку мест в детсадах и школах.

Всего же в 2021 году только в рамках национального проекта «Демография» планируют построить 13 детсадов на 2 290 мест.