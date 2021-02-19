Сборная России по водному поло вышла на Канаду в квалификации к Олимпиаде

Сборная России по водному поло обыграла команду Нидерландов (11:10) в матче пятого тура квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

В конце второй четверти и начале второй половины встречи россияне создали отрыв в счете 7:4. После этого голландцы сумели сравнять результат и даже выйти вперед, но команда Сергея Евстигнеева вновь вернула себе преимущество.

За 20 секунд до конца матча вратарь сборной России Виктор Иванов отразил два броска соперника по воротам, сохранив для команды победный счет.

Самым результативным в составе россиян стал Дмитрий Холод, забивший 5 голов. Еще три гола в свой актив записал Михаил Меркулов.

По итогам группового этапа сборная России набрала 9 очков и заняла первое место в группе В. В четвертьфинале россияне встретятся с командой Канады, финишировавшей на четвертой строчке группы А.

В случае выхода в полуфинал команда Евстигнеева сыграет с победителем пары Греция — Франция.

Напомним, ранее на групповом этапе россияне обыграли французов со счетом 13:12.

Россия — Нидерланды — 11:10 (3:3, 3:1, 1:2, 4:4)

Россия: Холод — 5, Меркулов — 3, Лисунов, Харьков, Киселев — по 1.

Нидерланды: Лидхоут, Янссен, Коопман — по 2, Мюллер, Винкелхорст, ван Липерен, Лукас — по 1.