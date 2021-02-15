Сборная России по водному поло обыграла Францию в квалификации к Олимпиаде
Сборная России по водному поло обыграла команду Франции (13:12) в первом туре группового раунда квалификационного отборочного турнира к Олимпийским играм в Токио.
Игра проходила в голландском Роттердаме. За матч на двоих команды совершили 64 броска по воротам и забили 25 голов. В этой перестрелке успешнее оказались россияне, которые забили на один мяч больше — 13:12.
По ходу второй четверти команда Сергея Евстигнеева вела со счетом 7:3, но в итоге растеряла преимущество. Решающим стал гол, забитый россиянами за 3:35 до конца игры, его автором стал Константин Харьков.
В составе сборной России самым результативным стал Иван Нагаев, забросивший 4 мяча. В активе Харькова — хет-трик. Еще пять мячей на свой счет записали игроки казанского «Синтеза» — Иван Сучков (2 гола), Роман Шепелев (2) и Сергей Лисунов (1).
DAY 1 in Rotterdam #RoadToTokyo #waterpolo— Total Waterpolo (@total_waterpolo) February 14, 2021
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Сегодня российской команде предстоит сыграть против сборной Румынии.
Сборной России предстоит побороться за три путевки на Олимпийские игры в Токио. Российской команде осталось сыграть с коллективами из Румынии (15-го), Германии (16-го), Хорватии (17-го) и Нидерландов (18-го).
По итогам группового этапа четыре лучшие сборные проходят в четвертьфинал соревнований. Для попадания на Олимпиаду России необходимо попасть в тройку лучших по итогам турнира.
Напомним, в составе сборной России на турнир приглашены шесть ватерполистов казанского «Синтеза».
Россия — Франция — 13:12 (3:2, 4:2, 3:5, 3:3)
Голы: Нагаев (4 гола), Харьков (3), Сучков, Шепелев (оба — 2), Холод, Лисунов (оба — 1) — Кружия (5), Марзуки (3), Венуа (2), Энцо, Марион Венуа (оба — 1).
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