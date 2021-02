Сборная России по водному поло обыграла Францию в квалификации к Олимпиаде

Сборная России по водному поло обыграла команду Франции (13:12) в первом туре группового раунда квалификационного отборочного турнира к Олимпийским играм в Токио.

Игра проходила в голландском Роттердаме. За матч на двоих команды совершили 64 броска по воротам и забили 25 голов. В этой перестрелке успешнее оказались россияне, которые забили на один мяч больше — 13:12.

По ходу второй четверти команда Сергея Евстигнеева вела со счетом 7:3, но в итоге растеряла преимущество. Решающим стал гол, забитый россиянами за 3:35 до конца игры, его автором стал Константин Харьков.

В составе сборной России самым результативным стал Иван Нагаев, забросивший 4 мяча. В активе Харькова — хет-трик. Еще пять мячей на свой счет записали игроки казанского «Синтеза» — Иван Сучков (2 гола), Роман Шепелев (2) и Сергей Лисунов (1).

