Горнолыжный курорт «Свияжские холмы» вошел в топ-3 лучших мест для катания на сноуборде

Татарстанский горнолыжный курорт «Свияжские холмы» вошел в тройку лучших мест для катания на сноуборде. За него проголосовали 10% россиян, сообщает портал ТурСтат.

Возглавили рейтинг лучших мест в России для катания на сноуборде курорт «Роза Хутор» в Сочи и Шерегеш в Кемеровской области — за них проголосовали по 16%. «Свияжские холмы» заняли в этом списке третье место.

За курорты Сорочаны и Волен/Степаново в Московской области проголосовали 9% россиян, за Хибины в Мурманской области — 8% сноубордистов.

7% опрошенных любителей катания на сноубордах проголосовали за Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Курорту Игора в Ленинградской области отдали предпочтение 6% россиян.

В десятку лучших мест в стране для катания на сноуборде вошли также курорт Домбай в Карачаево-Черкесии и Гора Белая в Свердловской области. За них проголосовали по 5% опрошенных россиян.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в России катанием на сноуборде увлекаются более 3 миллионов человек.

Отметим, что в 2019 году «Свияжские холмы» попали в десятку лучших мест в России для катания на горных лыжах.

В январе «Реальное время» опубликовало список мест, где в России можно покататься на сноуборде и горных лыжах, не приезжая в Сочи.

Татьяна Демина