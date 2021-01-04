Сноуборд и горные лыжи: где покататься в России, не приезжая в Сочи

Длинные новогодние праздники способствуют не только потреблению салатов, в какой-то момент приходит желание заняться более активными действиями. Среди таких занятий популярностью пользуются горные лыжи и сноуборд. Правда, далеко не в каждом городе России катание с гор — доступный способ проведения досуга, не только из-за стоимости, но и из-за отсутствия в ближайшей «видимости» горнолыжных комплексов. Куда же отправиться в поисках склона? В условиях закрытия границ зарубежные варианты отметаются, а о комплексах в Сочи известно, пожалуй, всем россиянам. «Реальное время» подготовило топ горнолыжных комплексов за пределами Сочи.

Сорочаны

Среди горнолыжных комплексов в центре страны, в непосредственной близости от Москвы, стоит отметить курорт «Сорочаны». Он находится всего в 50 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Добраться, правда, с пересадками, можно не только на своей машине, но и на электричке или автобусе.

Трассы тут не слишком сложные — в самый раз для новичков. Подъемники придется оплачивать каждый раз при использовании — 120—240 рублей за подъем, абонементов на день нет. Горнолыжный комплекс может предложить около 10 склонов, а также трассу для сноутюбинга и примерно столько же подъемников — бугельных и кресельных. В общем, ехать сюда специально, если вы не живете в Москве, не стоит, но если нет желания выбираться далеко за пределы столицы — то этот вариант подойдет.

Игора

Есть горнолыжный комплекс и около второго по величине города России — Санкт-Петербурга. Всесезонный курорт «Игора» расположен на 54-м километре Приозерского шоссе, в непосредственной близости от Ладожского озера. Добраться можно или на своей машине, или на электричке, или на автобусе.

Фото: commons.wikimedia.org

В «Игоре» 10 горнолыжных трасс с перепадом высот от 88 до 116 метров, общей протяженностью в 4,2 километра. Самая длинная — 1,2 километра. Подъемников тут поменьше, чем в Подмосковье — всего пять. Один проход будет стоить 180 рублей, а например, 12 проходов обойдутся в 1 530 рублей. Впрочем, в отличие от «Сорочан» в «Игоре» есть возможность покупки почасовых абонементов: в будние дни час будет стоить 765 рублей, два часа — 1 080, а 4 часа — 1 530 рублей. В выходные стоимость выше — 990, 1 395 и 2 205 рублей соответственно.

Шерегеш

Если же вы не против поехать с целью катания куда-то далеко, то один из самых известных курортов в России — «Шерегеш». Он расположен в 150 километрах от Новокузнецка, так что сначала предстоит добраться до этого города. Оттуда можно доехать на электричке до станции Таштагол в 20 километрах от «Шерегеша» или на автобусе, который подъезжает к самому горнолыжному комплексу.

Фото: commons.wikimedia.org

На курорте — 15 трасс длиной от 700 до 5 000 метров, перепад высот составляет от 120 до 630 метров. В «Шерегеше» работает 21 подъемник, самый большой — длиной в 3,2 километра. Абонементы на подъемники тут продаются по секторам — стоимость на 4 часа составляет от 600 рублей за один подъемник или 1 200 рублей за сектор на 4 часа. Ски-пасс на 3 дня можно купить за 4,5—5,2 тысячи рублей. Разовые подъемы стоят от 30 до 250 рублей.

Абзаково

Относительно небольшой и недорогой горнолыжный курорт, но все же более значительный, чем около Москвы и Санкт-Петербурга, находится в Башкортостане. Это «Абзаково». Правда, ближайший аэропорт находится не в Уфе, а в Магнитогорске Челябинской области. Ближайшая железнодорожная станция — Новоабзаково, в этом селе и расположен горнолыжный курорт.

Фото: commons.wikimedia.org

Тут есть 13 горнолыжных трасс общей протяженностью 16 километров. Самая длинная трасса — 2 780 метров. Перепад высот тут заметно меньше, чем в «Шерегеше»: максимальный — всего 312 метров. Меньше тут и подъемников — шесть бугельных и два канатно-кресельных. Стоимость подъемников вне новогоднего сезона для проживающих в объектах на территории комплекса составляет 900—1000 рублей на два часа, на день — 1 700—2 000 рублей.

Приэльбрусье

Если в поисках катания вы хотите поехать в другом направлении — на юг, то можно рассмотреть такой вариант, как Приэльбрусье. Добраться сюда можно из аэропорта Нальчика на маршрутном такси (около 110 километров). Тут расположены сразу два горнолыжных комплекса — «Чегет» и «Эльбрус-Азау». Первый подойдет для уверенных спортсменов, в основном тут черные и красные трассы. «Эльбрус-Азау» — попроще, трассы тут в основном синие.

Фото: commons.wikimedia.org

Общая длина трасс в «Чегете» — около 20 километров, подъемника — три, два из которых кресельные и один — бугельный. Подъемники тут обойдутся в 800 рублей в день. Всего в «Чегете» 15 трасс с перепадами от 2 100 до 3 050 метров.

В «Эльбрус-Азау» семь трасс общей протяженностью в 11 километров. Подъемников тут семь, а вот сами трассы неоднородные. Местами они могут становиться сложными, местами — совсем простыми. Стоимость ски-пасса на день составляет от 600 до 2 000 рублей (в зависимости от того, какое количество подъемников вы собираетесь использовать).

Максим Матвеев