Кабмин Татарстана увеличил финансирование программы капремонта жилья в республике на 250 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Правительство Татарстана решило увеличить число жилых домов, в которых пройдет капремонт до 2022 года. Также увеличено и финансирование программы, оно выросло на 250 млн рублей.

Соответствующие изменения кабмин РТ внес в краткосрочный план по реализации программы капремонта в республике с 2020 по 2022 годы. Согласно документу, за три года в Татарстане капремонт должен пройти в 948, что улучшит жилищные условия 206 312 жителей РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

На эти цели бюджет планирует потратить 18,14 млрд рублей, что на 250 млн рублей больше, чем в предыдущей версии документа.

Напомним, в конце 2020 года кабмин РТ уже вносил изменения в этот план. Тогда власти республики сократили финансирование капремонта в 2020-м, но почти на 1 млрд рублей увеличили в 2021-м.