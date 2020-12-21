Кабмин Татарстана сократил финансирование капремонта на 2020 год

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство Татарстана сократило план по финансированию капремонта в 2020 году. При этом в следующем году власти республики запланировали потратить почти на 1 млрд рублей больше.

Кабмин РТ утвердил соответствующее постановление, которое вносит изменения в краткосрочный план по реализации программы капремонта в республике.

Согласно документу, плановые показатели на 2020—2022 годы выросли почти на 0,5 млрд рублей. Теперь общая цифра за три года составит 17,89 млрд рублей.

Однако в 2020 годы планы по финансированию сократились с 6,65 до 6,47 млрд рублей. В 2021 году эта цифра выросла с 5,4 до 6,04 млрд рублей. На 2022 год запланировано потратить 5,37 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Казани из-за коронавируса пришлось сдвинуть сроки по капремонту ряда домов. При замене внутриквартирных коммуникаций жильцы 111 домов не пускали рабочих в свои квартиры.

