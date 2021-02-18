За нарушения на митинге в Челнах оштрафовали трех человек

В Набережночелнинском городском суде три местных жителя получили административные штрафы по 10 тысяч рублей за нарушение на публичном мероприятии. Об этом говорится на сайте суда.

Сообщается, что они нарушили установленный порядок проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Ранее в Госсовет РТ поступил законопроект: организаторов акций хотят обязать указывать реквизиты счета, с которого идет финансирование мероприятия. Такие требования распространят на акции с участием более 500 человек.



Ольга Плешкова