Организаторов митингов в Татарстане обяжут указывать банковские реквизиты

В Госсовет РТ поступил законопроект: организаторов акций хотят обязать указывать реквизиты счета, с которого идет финансирование акции. Такие требования распространят на мероприятия более 500 человек, сообщает «Коммерсант».



Организаторы протестов в республике жалуются, что легально провести мероприятия очень сложно; правозащитники сетуют, что отсутствие банковского счета в уведомлении станет еще одним основанием для отказа в согласовании акций. Это, в свою очередь, не «играет на пользу свободы собраний».

Правки в республиканский закон внесут из-за изменений федерального законодательства: президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о запрете финансирования публичных акций анонимами, иностранцами, НКО-иноагентами, гражданами младше 16 лет и юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до пожертвования. В связи с этим в уведомлении должны быть реквизиты банковского счета при превышении количества участников в 500 человек. Организатор должен отчитаться о тратах перед властями, а те направят отчет в МВД. Иначе организаторов ждут крупные штрафы.

Помимо этого, в уведомлении нужно указывать методы санитарного обслуживания. Еще в Кабмине предложили уточнить случаи, когда организатор не имеет права проводить мероприятия.

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Ранее «Реальное время» сообщало о том, что Вахитовский суд Казани рассмотрел два материала после санкционированной акции в центре города. Суд назначил активистам штраф в размере 10 тысяч рублей по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его организации».

Маргарита Головатенко