Рейдеборн сыграет в воротах «Ак Барса» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч против «Салават Юлаева» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В воротах казанцев с первых минут игры место займет шведский голкипер Адам Рейдеборн. В заявку на матч также попал Тимур Билялов в качестве запасного вратаря.

Вместо травмированного Найджела Доуса в первом звене появится Артем Галимов. Он уже заменял его в предыдущей игре против рижского «Динамо». Также появится Илья Сафонов, который займет место центрального в четвертой тройке с Лукояновым и Глуховым.

Резервным игроком на матч заявлен финский нападающий Харри Песонен.

Напомним, матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» состоится сегодня в Уфе. Начало встречи — в 17.00 по мск.

Подробнее прогноз на игру от четырех хоккейных экспертов читайте в материале «Реального времени».