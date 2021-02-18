«Ак Барс» сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Уфе против местного «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Эта игра станет заключительной для казанской команды на выезде. После матча с «Салаватом Юлаевым» казанцы вернутся в Казань, где проведут последние четыре встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Для уфимской команды игра станет стартовой в заключительной домашней серии. В последний раз «Салават Юлаев» играл в КХЛ 7 февраля, где обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:0. С тех пор уфимцы не провели ни одной встречи. Сейчас в активе команды Томи Ламсы пять побед подряд в чемпионате.

По итогам сегодняшней игры «Ак Барс» может гарантировать себе победу в Восточной конференции. Для этого казанцам необходимо набрать хотя бы одно очко либо дождаться осечки от омского «Авангарда».

Матч в Уфе начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета». С подробным превью и прогнозами на предстоящий поединок в Уфе можно ознакомиться в материале «Реального времени».

Напомним, в начале января «Ак Барс» на выезде разгромно уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 3:7.