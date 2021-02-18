Парки, набережные и 320 ступеней: кто получит полмиллиарда на городскую среду в Татарстане

Как распределят средства

490 миллионов рублей выделено на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Татарстана по линии ГИСУ РТ, свидетельствуют данные объявленного ведомством тендера. Средства получат проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год, — всего их восемь.

Согласно имеющимся документам, средства распределятся следующим образом:

Набережная реки Черной в Азнакаево — 70 млн рублей. Ее благоустройство начали задолго до конкурса — обновленная набережная открылась еще в 2016 году, в Год водоохранных зон. Однако ее реконструкция продолжается, выглядеть набережная будет так:

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Благоустройство прилегающей к центральному водоему территории по ул. Мусы Джалиля в Бугульме — 80 млн рублей. Это второй успех города в конкурсе проектов: в 2018 году город получил 100 млн рублей на реализацию проекта «Активация центра Бугульмы».

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Благоустройство Центральной площади в Буинске — 70 млн рублей. В 2019 году именно это место для приоритетного благоустройство выбрали местные жители — за него проголосовали 76,7% опрошенных.

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Набережная реки Вятки в Мамадыше — 50 млн рублей. Это место считается визитной карточкой города. Знаменита она и благодаря своим скульптурам — Нептуна и Русалки

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Благоустройство парка «Ушковские острова» в Менделеевске — 50 млн рублей. Его также начали благоустраивать еще за несколько лет до конкурса: в 2017 году обновленный парк посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Парк назван в честь пионера русской химической промышленности Петра Ушкова и расположен в историческом центре Менделеевска на берегах реки Тоймы и ее старицы в окружении разрозненных участков химзавода им. Л.Я. Карпова.

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Парк имени Ленина в Мензелинске — 50 млн рублей. В центре этого парка находится мемориальная зона, включающая бюсты героев Великой Отечественной войны, — на его реставрацию также выделялось 2 млн рублей.

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Парк «Кондурча» в Нурлате — 50 млн рублей. Парк назван в честь расположенной рядом с городом реки.

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Проект «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» — благоустройство исторической части улицы Ленина и Сторожевой башни в Тетюшах — получит также 50 млн рублей.

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Напомним, что Татарстан, наряду с Башкортостаном и еще рядом регионов, в 2020 году стал лидером по числу проектов, которые победили в организованном Минстроем РФ конкурсе. Всего же победителями стали 160 проектов из разных субъектов России. Татарстан подавал 12 заявок — проекты на конкурс выбирали онлайн-голосованием.

По условиям конкурса, участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, в их числе: просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Размер гранта, согласно условиям, зависел от численности населения города.

Александр Артемьев, фото park.tatar