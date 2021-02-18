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В Казани обсудят строительство второй очереди мусорного полигона «Восточный»

12:41, 18.02.2021 1
В Казани обсудят строительство второй очереди мусорного полигона «Восточный»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани пройдут общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту «Полигон утилизации твердых бытовых отходов «Восточный» по Мамадышскому тракту. Речь идет о строительстве второй очереди полигона. Постановление мэра Казани опубликовано сегодня в сборнике документов.

Обсуждения пройдут 16 марта в 14.00 в здании Комитета ЖКХ исполкома Казани. Подать заявку на участие с правом выступления можно до 9 марта. Также обсуждения пройдут и на базе платформы Zoom.

Напомним, что в октябре прошлого года экологи сообщили, что источником зловония, на которое жалуются жители поселков Самосырово, Клыки, Вознесенское, микрорайонов Азино и Горки, является мусорный полигон «Восточный».

В этом году на мусорном полигоне «Восточный» установят очистные сооружения для фильтрации свалочной жидкости. Также для решения проблемы с неприятными запахами, исходящими с полигона, в начале 2021 года планируется прекратить свозить отходы на «Восточный».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:10
    Где это точно находится? Хоть от руки нарисовали бы что ли схему. Казалось,уже загасили ведь эту точку.
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