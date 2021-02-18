Лукашенко заявил, что встретится с Путиным на следующей неделе

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдет «в начале 20-х чисел февраля». Об этом сообщил глава республики.

— Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества, — приводит агентство БелТА заявление Лукашенко.

Фото: kremlin.ru

Он подчеркнул, что не едет ничего просить: «Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить».

Также президент Белоруссии планирует встретиться с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

На прошлой неделе СМИ сообщали о будущем визите Лукашенко в Сочи, во время которого он может попросить Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 миллиардов.



В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что Белоруссия погасила перед Россией $200 млн долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).



Татьяна Леухина