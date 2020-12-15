Белоруссия погасила $200 млн долга перед Россией

Белоруссия погасила перед Россией $200 млн долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

На встрече с сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве он напомнил, как «в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители», поскольку началась пандемия коронавируса.

Фото: kremlin.ru

— И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100 процентов сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID», — приводит «РИА Новости» слова белорусского президента.

14 сентября президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко объявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере $1,5 млрд. Позже министр финансов Антон Силуанов объяснил, что предоставление такого кредита Белоруссии может поддержать российскую экономику. Он также отметил, что власти понимают возникающие вопросы о том, зачем России, находящейся и без того трудной ситуации, давать кредит другой стране. По словам Силуанова, Белоруссия — близкий торговый и экономический партнер России.



Татьяна Леухина