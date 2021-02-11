СМИ: Лукашенко намерен получить от России кредит в размере $3 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен состояться до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их данным, белорусская сторона планирует получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Минск может получить от $3 млрд до $3,5 млрд. Причем вопрос принципиально уже решен. Возможно, окончательная договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.

Фото: wikimedia.org

14 сентября прошлого года, во время протестов в Белоруссии, президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко объявил, что Россия предоставит республике государственный кредит в размере $1,5 млрд. Позже министр финансов Антон Силуанов объяснил, что предоставление такого кредита Белоруссии может поддержать российскую экономику. Он также отметил, что власти понимают возникающие вопросы о том, зачем России, находящейся в и без того трудной ситуации, давать кредит другой стране. По словам Силуанова, Белоруссия — близкий торговый и экономический партнер России.



В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что Белоруссия погасила перед Россией $200 млн долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).



Татьяна Леухина