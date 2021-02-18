ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «ПСА Финанс Рус»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «ПСА Финанс Рус». Приказ ЦБ датирован сегодняшним днем.
Банк не является участником системы страхования вкладов, он занимал 296-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.
Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.ЭкономикаБанки
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