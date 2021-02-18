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ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «ПСА Финанс Рус»

10:25, 18.02.2021
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «ПСА Финанс Рус»
Фото: wikipedia.org

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «ПСА Финанс Рус». Приказ ЦБ датирован сегодняшним днем.

Банк не является участником системы страхования вкладов, он занимал 296-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

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