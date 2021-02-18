Казань вошла в топ-3 городов по активности телефонных мошенников

Казань заняла второе место среди городов России, жителям которых чаще всего звонят телефонные мошенники. Первую строчку заняла Москва, третью — Санкт-Петербург. Об этом сообщило агентство Zoom Market по итогам опроса, проведенного в феврале 2021 года

В целом 33% жителей России или их знакомые сталкивались с телефонными мошенниками, в 87% из этих случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Только 1% опрошенных и столкнувшихся с телефонными мошенниками получил материальный ущерб.



71% опрошенных респондентов заявил, что отвечают на все входящие звонки, в том числе и с незнакомых номеров. Из них 59% ответили, что продолжат разговор с человеком, если тот представился сотрудником службы безопасности банка, 38% сразу завершат разговор, а 3% попробуют «потроллить» звонившего.

Фото: pixnio.com

Ранее МВД по Татарстану напомнило правила о том, как не попасться на уловки мошенников. Как сообщили в ведомстве, часто злоумышленники хорошо разбираются в людях и могут подобрать подходящие слова для каждой конкретной ситуации. «Чаще всего они используют базы данных граждан, которые попали к ним преступным путем. Как правило, жертвами мошенников становятся доверчивые люди, которые не проявляют бдительность», — подчеркнули в МВД.

В Роскачестве также рассказали, как минимизировать опасность звонов от телефонных мошенников. Вернее всего не отвечать на звонки с неизвестных номеров.