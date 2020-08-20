Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонных мошенников

В Роскачестве рассказали, как минимизировать опасность звонов от телефонных мошенников. Вернее всего, не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов объяснил, ответить на звонок можно, но ни в коем случае нельзя называть свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС.

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка», — приводит слова эксперта агентство «Прайм». Он посоветовал при малейшем подозрении прерывать разговор и перезванивать в банк самостоятельно.

Чтобы не совершить платный звонок Куканов посоветовал не перезванивать на номера, с кодом отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг).

Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров. Представитель Роскачества указал, на широкую и регулярно пополняющуюся базу таких сервисов.