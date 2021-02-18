На КАМАЗе состоялся предпоказ сериала «Мастер»

Фото: Максим Платонов (архив)

В челнинском спортивном центре «КАМАЗ-мастер» прошел премьерный показ первой серии проекта «Мастер» о гоночной команде. Показ прошел на площадке около сборочного конвейера автозавода. Об этом сообщается в официальном Instagram команды.



На премьере продюсер сериала Федор Бондарчук рассказывал о процессе съемки, также был представлен фильм о фильме.

Напомним, премьера для более широкого круга зрителей состоится 18 февраля на видеосервисе PREMIER. В дальнейшем проект, созданный кинокомпанией Art Pictures Vision и телеканалом НТВ при непосредственной поддержке спортивной команды «КАМАЗ-мастер», будет показан в эфире НТВ.

Ранее уже сообщалось, что премьера сериала о команде «КАМАЗ-мастер» пройдет на автомобильном заводе. До этого предпремьерный показ состоялся в Москве.

Маргарита Головатенко