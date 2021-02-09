В Челнах премьера сериала о команде «КАМАЗ-мастер» пройдет на автомобильном заводе

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Премьера сериала о команде «КАМАЗ-мастер» в Набережных Челнах намечена на 17 февраля. Первый показ пройдет на автомобильном заводе КАМАЗа.

Представить свое творение приедет генпродюсер проекта Федор Бондарчук. С ним приедут снимавшиеся в сериале актеры, пишут «Вести КАМАЗа».

Зрителями станут заводчане из разных подразделений предприятия. Перед показом создатели сериала пообщаются со зрителями, а также продемонстрируют ролики «фильм о фильме».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, накануне в Сети появился трейлер ленты. На опубликованном видео показаны кадры с подготовки грузовиков, повседневной жизни пилотов и решающей гонки.

Еще на прошлой неделе в Москве прошел первый предпремьерный показ первой серии картины. Свой восторженный отзыв уже оставил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев: «Честно признаюсь, что реальность превзошла все мои ожидания! Нельзя сказать, что я не верил в талант сценаристов, продюсеров, режиссеров, операторов и актеров, но искренне думал, что сериал получится добротным продуктом, который займет свое достойное место в сетке вещания телеканала».