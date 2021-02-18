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В Казани на улице Островского из-за обрыва на линии встали троллейбусы

09:15, 18.02.2021
В Казани на улице Островского из-за обрыва на линии встали троллейбусы
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Островского в правом ряду встали троллейбусы. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Судя по всему, произошел обрыв на линии. В связи с этим троллейбусы не могут продолжить движение.

скриншот yandex.ru/maps

Такая проблема в городе в последнее время все чаще сказывается на движении — на днях троллейбусы встали по обе стороны на улице Ершова. Пробка на Ершова в сторону Дербышек начиналась от «Корстона» и тянулась до Советской площади. Затор в обратную сторону держался от развязки Сибирского тракта до Арского кладбища.

Маргарита Головатенко
ОбществоАвто Татарстан
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