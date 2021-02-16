На улице Ершова в Казани по обе стороны линии встали троллейбусы
На улице Ершова в Казани по обе стороны линии встали троллейбусы. Об этом сообщают читатели «Реального времени».
Говорится, что провода оказались обесточены. Это привело к большой пробке.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Ершова в сторону Дербышек начинается от «Корстона» и тянется до Советской площади. Затор в обратную сторону начинается от развязки Сибирского тракта до Арского кладбища.
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