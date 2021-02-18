Жители казанского ЖК «МЧС» жалуются на отсутствие инфраструктуры в комплексе

Фото: Ринат Назметдинов

Жители ЖК «МЧС» на улице Губкина, который сейчас строит Республиканский фонд поддержки дольщиков, жалуются на отсутствие социальной инфраструктуры.



По словам жильца одного из домов Михаила Новикова, здесь имеется одна-единственная дорога, выходящая на улицу Губкина. Это осложняется нехваткой парковочных мест. В результате водители внедорожников были вынуждены «протоптать» объезд по бездорожью между котельной и гаражами.

Фото: Ринат Назметдинов

В сентябре прошлого года жильцы ЖК «МЧС» обратились с коллективным письмом об отсутствии дорог, детсадов и школ в аппарат президента Татарстана, интернет-приемную мэрии Казани и в адрес председателя городского комитета по транспорту. В мэрии города рассказали о планах проложить новые дороги, но в необозримом будущем. В частности, сообщается о двух выездах до пр. Победы, трех дорогах до ул. Губкина и магистрали районного значения от Губкина в направлении ул. Космонавтов — ул. Аграрной.

Также говорится об открытии школы на 1,5 тыс. мест и двух детских садов на 340 мест каждый, взрослой и детской поликлиник.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».