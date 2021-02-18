Жители казанского ЖК «МЧС» жалуются на отсутствие инфраструктуры в комплексе
Жители ЖК «МЧС» на улице Губкина, который сейчас строит Республиканский фонд поддержки дольщиков, жалуются на отсутствие социальной инфраструктуры.
По словам жильца одного из домов Михаила Новикова, здесь имеется одна-единственная дорога, выходящая на улицу Губкина. Это осложняется нехваткой парковочных мест. В результате водители внедорожников были вынуждены «протоптать» объезд по бездорожью между котельной и гаражами.
В сентябре прошлого года жильцы ЖК «МЧС» обратились с коллективным письмом об отсутствии дорог, детсадов и школ в аппарат президента Татарстана, интернет-приемную мэрии Казани и в адрес председателя городского комитета по транспорту. В мэрии города рассказали о планах проложить новые дороги, но в необозримом будущем. В частности, сообщается о двух выездах до пр. Победы, трех дорогах до ул. Губкина и магистрали районного значения от Губкина в направлении ул. Космонавтов — ул. Аграрной.
Также говорится об открытии школы на 1,5 тыс. мест и двух детских садов на 340 мест каждый, взрослой и детской поликлиник.
Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан
комментарии
Надо решать все комплексно. Столько структур у вас. К кому не обратишься, все друг на друга киваете. Только бы от себя вопрос скинуть.
В министерствах не лучше. Одни отписки, что Исполком должен решать эти вопросы: дороги, школы, садики.