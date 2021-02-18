Аналитики рассказали, сколько российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

В России до 33 банков в течение 2021 года могут потерять лицензию. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА».

— Значение индекса на уровне 91,0% на 01.01.2021 означает, что до 33 кредитных организаций (9,0% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — приводит RT данные материала.

Специалисты считают, что здоровье банковского сектора продолжит укрепление, но в ближайшее время не покажет высоких темпов роста из-за сохраняющейся существенной доли проблемных игроков и низкой скорости восстановления рынка. Возврату на докризисный уровень препятствуют не только последствия пандемии коронавируса, но и негативные тренды, сформировавшиеся в прошлом году. Например, отток средств населения со срочных вкладов.

В этом году продолжатся процессы консолидации банковского сектора, в том числе в результате ухода неэффективных банков и поглощения кредитных организаций крупными игроками, полагают аналитики.

Татьяна Леухина