Банки России установили трехлетний антирекорд по уровню одобрения кредитов

Фото: Илья Репин (архив)

В 2020 году банки России одобрили лишь 33,9% от общего число заявок на розничные кредиты. Это минимальное количество за последние 3 года, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Национального бюро кредитных историй.



Наибольшее количество отказов зафиксировано в сфере автокредитования: отказано 62% заявок (для сравнения, в 2019 году — 56,5% заявок), а максимальное количество одобренных заявок зафиксировано в сегменте ипотечных кредитов — удовлетворено 71,3% обращений россиян.



Эксперты отмечают, что данная ситуация связана прежде всего с пандемией коронавируса, которая ухудшила экономическую ситуацию в стране и привела к снижению доходов населения. В связи с этим «потенциально хороших заемщиков стало меньше».



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Отметим, что по итогам прошлого года в России выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на рекордные 4,3 трлн рублей. Среди регионов-лидеров по объему проведенных сделок Татарстан, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новосибирская и Свердловская области.



Татьяна Демина