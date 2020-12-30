Казанскому волонтеру, которая спасла инвалида из рабства, угрожали убийством и переехали ногу

Фото: кадр видео из соцсети

Руководитель волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова разместила пост в социальной сети о спасении безногого инвалида из рабства. Попрошайка-«афганец» был вынужден просить милостыню у автомобилистов на дороге у ТЦ «Мега».

На днях в соцсетях появился пост об инвалиде, собирающем милостыню на дороге на проспекте Победы. В комментариях тут же появились люди, уверяющие, что данный человек — некий «дядя Саша», якобы сосед этих комментаторов, в реальности прошедший войну человек.

«Мы выехали на место вместе с социальными работниками. Мы нашли этого «Сашу», который оказался Дима. Он рассказал, что много лет работает на цыган, которые доставляют его в девять часов утра и забирают его в 10 вечера. О том, что зарабатывает он примерно 10 тысяч в день, что он несколько раз пытался сбежать, но его находили и избивали.

Напуганного мужчину волонтеры вместе с соцработниками отвезли его в приют. Женщина предположила, что отслеживают местоположение мужчины через телефон либо часы, и предложила ему оставить их у нее в машине.

В скором времени организаторы незаконного бизнеса выследили автомобиль женщины. По ее словам, они требовали вернуть им инвалида.

«Они стали мне угрожать, что «положат» меня и всю мою семью. Когда я стала вызывать полицию, они побежали к своей машине. Их водитель вел себя неадекватно. Газовал то назад, то вперед. Машина застряла. Во дворе играло много детей... Света начала разгонять детей, чтобы он их не задавил, а мы пытались задержать машину… Водитель кричал, что задавит меня. Он наехал мне на ногу, дал по газам, но Света к тому времени убрала всех детей с дороги. Он снес пару ограничителей придомовых и уехал», — рассказывает Юлия.

Позже выяснилось, что Диму привезли в Казань из Владивостока. В рабстве он находится несколько лет.

В прокуратуре Татарстана «Реальному времени» прокомментировали лишь, что вопрос находится в компетенции МВД. Для контроля пост также направили в прокуратуру Казани.

В УМВД Казани на запрос «Реального времени» ничего не ответили.

Ольга Плешкова