В Казани по делу о бизнесе безногих попрошаек задержали 20-летнюю гражданку Молдовы

В Советский райсуд Казани подано ходатайство на арест 20-летней Марии Зореа. Гражданку Молдовы задержали два дня назад по делу о незаконном удержании двух инвалидов и их использовании в качестве попрошаек на улицах, передает журналист «Реального времени».

Два дела против Зореа и неустановленных лиц возбуждены 11 и 16 февраля в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Подозреваемая была задержана двое суток назад. По данным источников «Реального времени», вину в незаконном удержании и применении силы к безногим инвалидам цыганка не признает.

Следователи просят суд о ее аресте на два месяца — до 11 апреля.

Временной регистрации в Казани у гражданки другого государства нет. В Татарстан она перебралась из Пермского края. Источники «Реального времени» не исключают, что дело Марии Зореа связано с делом двух других граждан Молдовы — Владимира Ибриана и его сестры Виолетты Лаэдату, арестованных за незаконное лишение свободы инвалида-колясочника больше месяца назад.

По данным источников «Реального времени», группа использовала труд калек ради наживы с 2017 года, причем казанских инвалидов вывозили и в другие регионы. Тех, кто приносил хороший доход, неплохо кормили, с менее удачливыми обращались значительно хуже, избивали.

Фото: соцсети

Напомним, что под Новый год в Казани спасли одинокого инвалида, которого много лет держали в рабстве и заставляли попрошайничать на дорогах цыгане. После этого в Следственном комитете Татарстана было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что спасенный инвалид — не единственный, кого насильно удерживали преступники, один такой попрошайка приносил рабовладельцам около 300 тысяч рублей. «Реальное время» публиковало материал, почему нельзя подавать деньги нищим на улице, откуда на наших дорогах берутся инвалиды-рабы и как заставить сотрудников правоохранительных органов раз навсегда решить проблему незаконного организованного бизнеса на попрошайничестве.



Ольга Плешкова