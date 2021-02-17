В Татарстане возбудили дело против мужчины, натравившего алабая на полицейских
В Татарстане возбудили уголовное дело против жителей Мензелинска, натравившего алабая на полицейских. В результате пострадала 32-летняя сотрудница полиции.
Инцидент произошел 15 февраля. К полицейским обратилась супруга мужчины, рассказавшая, что мужчина ведет себя агрессивно в состоянии алкогольного опьянения, а в доме находятся трое детей.
Прибывшие на вызов полицейские предложили мужчине дать пояснения. Однако тот их проигнорировал, поэтому стражи порядка вызвали подкрепление. К этому времени мужчина выпустил из вольера своего алабая и натравил его на полицейских.
В результате собака покусала 32-летнюю сотрудницу полиции. Супруга дебошира оттащила собаку и заперла ее в вольере.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется расследование, сообщили в СУ СК РФ по РТ.
Ранее житель Бугульмы получил два года колонии за то, что пьяным сбил инспектора ДПС. Кроме этого, мужчина должен будет выплатить пострадавшему полицейскому 200 тыс. рублей компенсации.
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