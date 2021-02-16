Житель Бугульмы получил два года колонии за сбитого инспектора ДПС

Житель Бугульмы получил два года колонии за то, что пьяным сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент произошел 2 октября 2020 года. Лейтенант полиции жезлом подал водителю сигнал об остановке, однако тот направил свой автомобиль к инспектору и совершил на него наезд, после чего попытался скрыться. Инспектор проехал на капоте автомобиля более 300 метров. Мужчина, уходя от погони, врезался в дерево и попытался убежать. Его задержали при содействии местных жителей: он оказался пьян и не имел водительских прав.

Сегодня мужчина выступил в суде с последним словом. Он уверял, что сбил полицейского не специально, и не собирался наносить ему вреда.

«Закон преступил впервые, о чем сожалею», — обратился к суду юноша, пообещав возместить моральный ущерб автоинспектору.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, мужчина должен будет выплатить пострадавшему полицейскому 200 тыс. рублей компенсации.

Ольга Плешкова