$51 тысяча за биткоин — это много или мало?

Сегодня курс биткоина установил очередной исторический максимум: одна из наиболее популярных криптовалют преодолела планку в $51 тысячу около 10.55 мск, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. За сутки биткоин прибавил в цене 4,26%. На момент написания заметки биткоин продолжил умеренно расти: в 12.59 курс криптовалюты составил $51 335, после чего немного снизился.

Последним импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд. Компания также сообщила о планах принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции.

Предыдущее «ралли» биткоина началось в конце осени 2020-го: тогда курс криптовалюты, несколько лет находившийся на отметках ниже $10 тысяч, начал значительный рост. К концу ноября биткоин побил собственный рекорд 2017 года в $19 800, а 8 января достиг исторического пика в почти $42 тысячи — правда, уже спустя несколько дней упал до $30 тысяч.

Последним импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 млрд. Фото: pixabay.com

$51 тысяча за биткоин — это:

— 3 767 370 рублей по курсу на сегодня. Этого достаточно, чтобы купить, например, квартиру в Казани по средней цене в 125 тысяч рублей за кв. м, правда, небольшую, около 30 кв. метров.

— Хватит, чтобы разом погасить ипотеку в Татарстане — на середину 2020 года средний размер ипотеки в республике, по данным НБКИ, составлял 2 млн рублей. И на еще одну небольшую квартиру-студию в Набережных Челнах останется.

— $959,48 миллиарда — общая капитализация криптовалюты, свидетельствуют сегодня данные интегрированной базы CoinMarketCap. Это почти в 13 раз больше, чем капитализация «Газпрома».

— Один Tesla Cybertruck Dual Motor, купленный за биткоины (еще и «сдача» в $1 100 останется). А если доплатить еще $1 200 — можно купить Tesla Model Y в максимальной комплектации.

— Ровно 51 тысяча биткоинов по курсу 10-летней давности — 9 февраля 2011 года курс биткоина впервые превысил $1. Сегодня такой портфель стоил бы более $2,6 миллиарда.

— А годом ранее, в мае 2010-го, американец Ласло Ханеч заплатил за две пиццы с доставкой аж 10 тысяч биткоинов. Сейчас одного биткоина хватит на 3 400 пицц по $15 каждая.

Александр Артемьев