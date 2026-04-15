Татарстан направил еще 13 млрд рублей районам в виде субвенций и субсидий

09:41, 15.04.2026

Финансовая поддержка предоставляется по закону о бюджете республики на 2026–2028 годы

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В рамках бюджета Татарстана на 2026 год местным бюджетам будут предоставлены значительные межбюджетные трансферты. Общая сумма финансовой поддержки муниципальных образований на данный момент составила 33,1 миллиарда рублей, сообщает Минфин РТ.

Средства распределены по нескольким направлениям. Основная часть — 18,9 миллиарда рублей — выделена в виде субвенций, на субсидии направлено 12,8 миллиарда рублей, дотации составили 0,6 миллиарда рублей. Иные межбюджетные трансферты — 0,8 миллиарда рублей

    Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с законом о бюджете республики на 2026—2028 годы. В начале марта, по данным Минфина, районам уже было предоставлено около 20 млрд рублей.

    Наталья Жирнова

    ЭкономикаБюджет Татарстан

