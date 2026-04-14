Индекс МосБиржи завершил день на отметке 2 725 пунктов при смешанной динамике

Рынок акций РФ закрыл основные торги на уровне 2 725,51 пункта (+0,1%) после отката к поддержке 2 700 пунктов

Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией на фоне смешанной динамики голубых фишек, сообщает «Интерфакс».

Индекс МосБиржи по итогам торгов составил 2 725,51 пункта, увеличившись на 0,1%. В течение сессии индекс опускался к отметке 2 700 пунктов — минимуму с середины января — после чего восстановился.

Индекс РТС вырос до 1 131,92 пункта (+0,6%) на фоне укрепления рубля.

Поддержку рынку оказали рост цен на металлы и позитивная динамика на внешних фондовых площадках, однако давление сформировалось из-за снижения нефти после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном стремлении Ирана заключить соглашение с США.

Среди лидеров роста оказались акции «Полюса» (+4%), «Эн+ Груп» (+3,2%) и «Норникеля» (+2,7%). В числе аутсайдеров — бумаги МКБ (-9,1%), «Роснефти» (-2,3%) и «Татнефти» (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 апреля, составил 75,8532 рубля, снизившись на 39,57 копейки.

Ариана Ранцева