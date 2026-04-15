Из мяса в Татарстане сильнее всего подорожала говядина

Меньше всего подорожали в республике куры охлажденные и мороженные

Стоимость говядины (кроме бескостного мяса) в Татарстане по итогам марта 2026 года составила 701,42 рубля за 1 кг. Это на 17,58% больше, чем в том же месяце 2025-го. В свою очередь, говядина бескостная выросла в цене за тот же период времени на 16,85%, до 1067,59 за «кило». Более того, по динамике роста цен говядина стало мясом, которое подорожало в республике сильнее всего за год, следует из данных Росстата.

Ранее сообщалось, что шашлычный набор в 2026 году обойдется россиянам в 4986 рублей. В эту стоимость аналитики включили мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и прочие необходимые для приготовления блюда предметы. Так, готовое для жарки шашлыка мясо стоит около 668 рублей за 1 кг, пишет РИА «Новости».

Стоимость свинины за год практически не изменилась. Ее цена в республике составила 343,76 рубля за 1 кг (кроме бескостного мяса) и 482,84 рубля за кило за свинину бескостную.

Баранина (кроме бескостного мяса) подорожала в Татарстане на 10,1% за год. По состоянию на март 2026-го ее стоимость достигла 898,7 за кило.

Меньше всего подорожали в республике куры охлажденные и мороженные. Мясо птицы выросло в цене всего на 4,52%, до 201,65 за 1 кг.

Никита Егоров