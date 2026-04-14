Биткоин поднялся выше $75 тыс. на фоне роста крипторынка до 7%

По данным Binance, BTC вырос на 4,78%, до $75,489 тыс., Ethereum прибавил 6,42%, до $2,361 тыс., впервые с 17 марта

Стоимость первых двух по капитализации криптовалют — Bitcoin и Ethereum — демонстрирует рост в пределах 5—7%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 19:14 мск Bitcoin вырос на 4,78% и находился на уровне $75,489 тыс., поднимаясь выше $75 тыс. впервые с 17 марта 2026 года. Ethereum прибавлял 6,42%, до $2,361 тысячи.

По данным Coinmarketcap на 14 апреля, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,55 трлн. Из них $1,51 трлн (59,4%) приходится на Bitcoin и $284,9 млрд (11,2%) — на Ethereum.

Из данных Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 185 тыс. трейдеров на сумму $671,94 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Bitcoin. Около $145,41 млн пришлось на длинные позиции, $526,58 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был зафиксирован на криптобирже Hyperliquid в паре BTC-USD на сумму $12,14 миллиона.



Ариана Ранцева