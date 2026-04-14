Новости экономики

05:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Биткоин поднялся выше $75 тыс. на фоне роста крипторынка до 7%

19:42, 14.04.2026

По данным Binance, BTC вырос на 4,78%, до $75,489 тыс., Ethereum прибавил 6,42%, до $2,361 тыс., впервые с 17 марта

Биткоин поднялся выше $75 тыс. на фоне роста крипторынка до 7%
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость первых двух по капитализации криптовалют — Bitcoin и Ethereum — демонстрирует рост в пределах 5—7%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 19:14 мск Bitcoin вырос на 4,78% и находился на уровне $75,489 тыс., поднимаясь выше $75 тыс. впервые с 17 марта 2026 года. Ethereum прибавлял 6,42%, до $2,361 тысячи.

По данным Coinmarketcap на 14 апреля, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,55 трлн. Из них $1,51 трлн (59,4%) приходится на Bitcoin и $284,9 млрд (11,2%) — на Ethereum.

Из данных Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 185 тыс. трейдеров на сумму $671,94 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Bitcoin. Около $145,41 млн пришлось на длинные позиции, $526,58 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был зафиксирован на криптобирже Hyperliquid в паре BTC-USD на сумму $12,14 миллиона.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть603.9
  • Нижнекамскнефтехим71.05
  • Казаньоргсинтез63
  • КАМАЗ75.6
  • Нижнекамскшина36.2
  • Таттелеком0.718