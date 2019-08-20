Казань попала в десятку городов с наиболее дорогими студиями

Эксперты проанализировали цены на квартиры-студии в новостройках российских городов. Казань вошла в топ-10, заняв седьмое место.

В столице Татарстана средняя площадь такой студии составляет 30,3 кв. метра. Средняя стоимость квартиры составляет 2,57 млн рублей, следует из исследования сервиса Domofond.

На первом месте идет Москва, в которой студия в среднем стоит 5,64 млн рублей. На втором идут подмосковные Химки (3,63 млн), а далее следуют Сочи (3,16 миллиона).

Набережные Челны заняли 26-е место со студиями стоимостью 1,78 млн рублей.

Оренбург же попал в конец рейтинга. Там средняя площадь студии составляет 28,8 кв. м, а цена — 1,25 миллиона.

В рейтинг также попали Уфа (1,93 млн), Самара (1,84 млн), Нижний Новгород (1,81 млн), Пермь (1,65 миллиона).