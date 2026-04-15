В мае КАМАЗ сохранит пятидневную рабочую неделю

Ряд успешно реализуемых проектов позволил обеспечить полную загрузку производства

В мае КАМАЗ продолжит работать в режиме пятидневной рабочей недели благодаря уточнению производственной программы. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

Отмечается, что ряд успешно реализуемых проектов и заключение новых контрактов на поставку продукции позволили обеспечить полную загрузку производства в мае.

— С учетом наработанного объема заказов гендиректор компании Сергей Когогин подписал Приказ, согласно которому в мае камазовцы будут работать 18 дней с учетом праздничных и выходных дней — 1 Мая (Праздник Весны и Труда), 9 Мая (День Победы) и 27 мая (Курбан-байрам), — говорится в сообщении.

Никита Егоров