В Татарстане мужчина сдал в полицию 7 гранат и почти 700 патронов

Житель села Старые Бирюли Высокогорского района Татарстана добровольно сдал гранаты и почти 700 патронов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сообщается, что 64-летний местный житель добровольно сдал семь ручных гранат РГД-5, 239 спортивно-охотничьих патронов, 456 пистолетных патронов.

В МВД напомнили, что добровольная сдача огнестрельного оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. За сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения предусмотрено материальное вознаграждение:

Фото: realnoevremya.ru

3000 рублей за нарезное огнестрельное оружие;

2000 рублей за взрывчатые вещества (тротил, аммонит и т.д.) и средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д.), но не более рыночной стоимости;

1500 рублей за боевые гранаты с запалом и гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие;

1000 рублей за обрезы и самодельное огнестрельное оружие;

500 рублей за газовое, пневматическое и травматическое оружие;

20 рублей за боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию.

Ранее в Бугульме полицейские обнаружили при обыске в квартире местной женщины мелкокалиберные патроны. Женщина пояснила, что патроны она обнаружила в пакете с игрушками, который ей подарила знакомая в прошлом году. За хранение ей грозит до 4 лет тюрьмы.

Ольга Плешкова