В Татарстане мужчина сдал в полицию 7 гранат и почти 700 патронов
Житель села Старые Бирюли Высокогорского района Татарстана добровольно сдал гранаты и почти 700 патронов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
Сообщается, что 64-летний местный житель добровольно сдал семь ручных гранат РГД-5, 239 спортивно-охотничьих патронов, 456 пистолетных патронов.
В МВД напомнили, что добровольная сдача огнестрельного оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. За сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения предусмотрено материальное вознаграждение:
- 3000 рублей за нарезное огнестрельное оружие;
- 2000 рублей за взрывчатые вещества (тротил, аммонит и т.д.) и средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д.), но не более рыночной стоимости;
- 1500 рублей за боевые гранаты с запалом и гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие;
- 1000 рублей за обрезы и самодельное огнестрельное оружие;
- 500 рублей за газовое, пневматическое и травматическое оружие;
- 20 рублей за боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию.
Ранее в Бугульме полицейские обнаружили при обыске в квартире местной женщины мелкокалиберные патроны. Женщина пояснила, что патроны она обнаружила в пакете с игрушками, который ей подарила знакомая в прошлом году. За хранение ей грозит до 4 лет тюрьмы.
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