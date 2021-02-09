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У жительницы Бугульмы изъяли патроны, которые она получила с пакетом с игрушками

11:27, 09.02.2021
У жительницы Бугульмы изъяли патроны, которые она получила с пакетом с игрушками
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Бугульме полицейские обнаружили при обыске в квартире местной женщины мелкокалиберные патроны. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

93 патрона были найдены в стеклянной банке. Эксперты заключили, что они являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибром 5,6 мм и относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия.

Женщина пояснила, что патроны она обнаружила в пакете с игрушками, который ей подарила знакомая в прошлом году. С тех пор она хранила их у себя дома.

Фото: 16.мвд.рф

Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в 2020 году сотрудники управления Росгвардии по Татарстану изъяли у жителей республики свыше 600 единиц оружия и более 4,2 тысячи патронов к нему. У организаций в прошлом году изъяли 17 единиц оружия и свыше 3 тысяч патронов.

Ольга Плешкова
Справка

За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Однако те, кто добровольно сдаст оружие и боеприпасы освобождаются от уголовной ответственности.

Общество Татарстан
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