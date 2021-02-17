Три татарстанские нефтедобывающие компании нарушили правила недропользования

Три малые нефтедобывающие компании Татарстана по итогам 2020 года названы нарушителями законодательства о недропользовании. Это «Татнефтеотдача», «Акмай», «Троицкнефть», сообщила исполняющий обязанности руководителя управления Лилия Гайнутдинова на расширенном совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.



АО «Татнефтеотдача» нарушило требования выполнения программы доразведки и работы скважин на режимах, не предусмотренных проектным документом на разработку месторождения. Последний пункт нарушила и ОАО «Акмай», еще компания не соблюла правила по уровню закачки рабочего агента, периодичности еженедельных замеров дебита добывающих скважин. ЗАО «Троицкнефть» нарушила часть требований проекта по вводу скважин, выполнения программы доразведки и программы работ по вводу в эксплуатацию неработающих скважин, сообщает ИА «Девон».

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Напомним, всего с начала 2020 года в Татарстане выявлено 76 нарушений требований законодательства в области недропользования, наложено штрафов на сумму 14,2 млн рублей, возбуждено два уголовных дела.

Маргарита Головатенко